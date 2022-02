L'art de vivre en harmonie

Psychologie positive et spiritualité pour une vie sereine. Dans cet ouvrage qui fait le lien entre psychologie positive et spiritualité, découvrez comment mener une vie équilibrée et harmonieuse. "Devenir plus lourd et s'alléger" , c'est donner du poids à ce qui est important et abandonner ce qui est inutile. Telle est la voie qui mène à une vie profondément et durablement sereine. Anselm Grün, moine bénédictin atypique et thérapeute, explore le chemin d'un art de vivre en harmonie. Depuis plus de quarante ans et grâce à sa sagesse lumineuse, il aide chacun à trouver le chemin qui lui est propre. En neuf parcours, l'auteur met à profit son expérience personnelle, sa connaissance de l'esprit et sa spiritualité pour nous transmettre de précieux conseils.