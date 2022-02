Le Loup des mers Tome 3 : Où la mer nous emportera

Quand Evangeline Chandler apprend que son père, disparu en mer des Caraïbes quatre ans plus tôt, est bel et bien vivant, elle n'hésite pas à traverser l'Océan. Malheureusement, l'équipage est décimé par une épidémie de variole, et la jeune femme se retrouve seule survivante à bord, promise à une mort certaine... jusqu'à l'arrivée d'un bateau pirate commandé par Gabriel Dante, le fils du célèbre Loup des Mers. Un homme dangereux, qui la tient désormais à sa merci. N'est-elle pas tombée de Charybde en Scylla ?