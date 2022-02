Les Pembrook Tome 3 : Le dernier fils du duc

Bien qu'enfant illégitime, Evelyn est choyée par son père, le comte de Wortham. Mais à sa mort, elle se retrouve à la merci de son frère aîné, Geoffrey, qui la déteste. Décidé à se débarrasser d'elle au plus vite, il n'hésite pas à proposer sa virginité à l'un de ses créanciers ! Evelyn est expédiée chez lord Rafe Easton, un homme solitaire, cynique et insensible, qui n'attend d'elle que les faveurs qu'une maîtresse offre à son amant. Et cet homme au coeur meurtri ne laissera personne l'émouvoir... à moins d'un miracle.