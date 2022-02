Lieutenant Eve Dallas Tome 51 : Dans l'ombre du crime

Mai 2061. La soirée qu'Eve et Connors passent au théâtre est brusquement interrompue. Et pour cause ! Le corps d'une femme gisant dans une flaque de sang a été retrouvé sous l'arche emblématique de Washington Square. La victime, vêtue d'une tenue de sport, se trouve être une jeune maman fortunée. Pour Eve, cette affaire est loin d'être aussi ordinaire qu'elle y paraît. Car dans la foule des badauds, Connors reconnaît une ombre qui semble émerger de son propre passé, un passé des plus obscurs. Eve doit mener deux enquêtes de front : trouver le criminel avant qu'il frappe de nouveau et partir sur les traces de cette ombre revenue hanter son mari...