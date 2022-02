Small Talk. Savoir parler quand on a rien à dire

Le small talk, littéralement la "petite conversation" , désigne l'art très périlleux d'échanger de manière badine sur des sujets légers. Ne vous y trompez pas ! Parler de la pluie et du beau temps n'a rien d'une chose aisée. Que vous soyez face à des collègues dans un ascenseur, avec des inconnus à un arrêt de bus ou à une table de mariage, échanger quelques mots sans importance peut devenir une véritable torture si vous ne trouvez rien à dire ! Pour devenir un as de la conversation facile et ne plus avoir à baisser la tête ou à prendre l'escalier, l'auteur vous propose ses conseils adaptés à chaque situation (des plus quotidiennes aux plus loufoques) : entrées en matière conseillées, thèmes à privilégier, ou encore sujets à n'aborder sous aucun prétexte !