Le minimalisme au quotidien

Le nouveau livre des auteurs de référence, qui ont lancé un mouvement mondial dédié au minimalisme rassemblant aujourd'hui 70 millions d'adeptes ! Mettez en pratique le livre Minimalisme et découvrez comment vivre plus avec moins en vous laissant guider par les conseils inspirants et la sagesse des auteurs. Vivez ce qui vous rend vraiment heureux en vous débarrassant de tout ce qui encombre et pollue votre vie, que ce soit sur les plans matériel, financier, professionnel, des relations humaines et de la santé, mais aussi dans vos pensées, vos habitudes et vos croyances.