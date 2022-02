Les chevaliers des Highlands Tome 1 : Le chef

Comte de Carrick et seigneur d'Annandale, Robert Bruce revendique le trône d'Ecosse. Or, pour vaincre les Anglais, il lui faut des mercenaires d'élite, des Highlanders. A leur tête, il veut le meilleur de tous : Tormod MacLeod. Celui-ci, dévoué à son clan, refuse de s'impliquer dans cette guerre. Comment le convaincre ? En le piégeant. Une nuit, Christina Fraser se glisse dans son lit et, au matin, le vaillant guerrier est sommé de l'épouser. Le voilà contraint de se battre pour une cause qui ne le concerne pas. Et c'est fou de rage qu'il accueille sa jeune épouse en son fief de Dunvegan...