Commandant de sous-marins

300 mètres carrés, 111 hommes, 70 jours sous la mer : bienvenue à bord d'un SNLE (sous-marin nucléaire lanceur d'engins), seigneur des océans. Monstres d'acier, cathédrales de silence, les sous-marins rôdent sous les flots, veillant sur notre sécurité, et nous n'en savons rien. Pourtant, bien des choses se passent au fond des eaux, et la vie à bord est tout sauf ennuyeuse. Elle obéit à des règles, une discipline stricte et sereine, des rituels, des loyautés et des amitiés qui ont le goût de l'aventure et sans lesquelles risquer leur vie aurait peut-être moins de sens pour ces hommes. L'amiral François Dupont nous emmène à bord du bateau qu'on lui a confié, immergé avec les hommes dont il a la responsabilité, pour, le temps d'une traversée, partager avec nous la beauté de ce métier où s'incarnent à chaque instant le sens de l'engagement et la notion du devoir.