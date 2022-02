Les rebelles d'Oxford Tome 2 : La réputation perdue de lord Ballentine

Les femmes au pouvoir ! Féministe, lady Lucinda est considérée à Londres comme une provocatrice et une dévergondée. Mais elle s'en moque, car elle vient d'acquérir l'une des principales maisons d'édition de la ville. Une arme redoutable pour diffuser ses revendications et préparer un coup d'éclat contre le Parlement. Or, elle découvre qu'une partie du capital est détenue par son ennemi de toujours, le sulfureux lord Ballentine. Bon prince, celui-ci accepte de lui céder sa part. Toutefois, sa générosité a un prix : une nuit avec elle. Le mufle !