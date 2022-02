Le Faussaire de la famille. Enquete sur le petit fils d un grand peintre

On le sait, le talent n'est pas héréditaire. Et c'est tout le drame de la vie de Jean-Charles Millet, petit-fils de Jean-François Millet, l'illustre peintre de L'Angélus, des Glaneuses mais aussi auteur de nombreux dessins et gravures. A défaut d'être talentueux, le petit-fils est malin. Et l'idée lui vient de faire commerce de fausses oeuvres de son grand-père (qu'il fait réaliser par un copiste de génie) en y apposant le cachet de l'artiste. Ni vu, ni connu, il fait ainsi fortune en vendant à des galeristes aussi naïfs que peu regardants des tableaux miraculeusement retrouvés dans le grenier, des ébauches oubliées, des études laissées de côté. Mais la jalousie et l'appât du gain vont tout faire déraper... Eric Halphen raconte cette histoire vraie totalement méconnue (et qui va très mal finir) avec la précision d'un juge d'instruction reconstituant les faits et l'ironie pince-sans-rire d'un Jean Echenoz s'appropriant les vies de Maurice Ravel, Nikolas Tesla ou Emil Zatopek.