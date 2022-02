Pas facile d'être une famille moderne dans une société patriarcale finissante. Alma, la mère, milite à un mouvement féministe radical, et vient de donner naissance à Lino. Elle veille jalousement sur Marnie, une surdouée de huit ans, et Lilirose, un tyran à bouclettes équipé d'une sirène vocale retentissante. Hank, le père, prend avec recul et une bonne dose de roublardise le discours révolutionnaire de son épouse. Il rêve d'un ailleurs sous des cieux aventureux, loin de la vie de bureau, des soucis domestiques et des mauvaises nouvelles qui s'accumulent aux actualités. Un soir, il parvient à convaincre Alma de partir dès le lendemain sur les routes espagnoles, sans GPS ni téléphone. Les péripéties vont se succéder et les parents découvrir qu'ils ont emmené trois petits terroristes avec eux en voiture... Roman de route, épopée familiale et peinture amusée d'une époque, Le Gang du biberon est le dixième roman de Philippe Ségur.