Fiers d'être demagogues !. Ce que nous pouvons apprendre de la démocratie athénienne

Donald Trump, Boris Johnson, Marine Le Pen... Depuis plusieurs années, ceux que l'on qualifie volontiers de démagogues ont envahi l'espace médiatique. Mais bien loin d'être une sorte de maladie récente de la démocratie, la démagogie lui est consubstantielle. Car elle a toujours été là : les Grecs anciens, et notamment les Athéniens, qui ont inventé la démocratie il y a près de 2 500 ans, ont aussi inventé la démagogie. Dans un régime qui repose sur la volonté du peuple, comment faire autrement que de le séduire pour conquérir le pouvoir ? En dressant des passerelles entre l'Antiquité et aujourd'hui, en nous montrant que la politique n'a guère changé depuis l'époque de Cléon et Périclès ¿ même si de nos jours les insultes y sont moins courantes qu'au Ve siècle avant J. -C. ¿, Philippe Lafargue nous amène à réfléchir sur le sens du grand théâtre électoral. Et nous permet de mieux comprendre les impasses dans lesquelles nous nous trouvons