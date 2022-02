Le trouble d'une infimière ; La valse du destin

Le trouble d'une infirmière, Janice Lynn Lucas vient-il vraiment de dépenser une fortune pour obtenir le droit de passer une soirée en sa compagnie ? Face au sourire éclatant de son ex-mari, Emily panique. Elle n'a aucune envie de fréquenter de nouveau celui qui n'a jamais su lui consacrer de temps lorsqu'ils étaient mariés. Pourtant aucun homme, depuis leur divorce, ne lui a fait vivre d'émotions aussi intenses... La valse du destin, Leah Martyn Une simple valse accordée au Dr Daniel Rossi, chef des urgences dans l'hôpital où elle est infirmière, et voilà soudain Lindsey mariée, puis en route pour un idyllique week-end de noces. Que pourrait-elle demander de plus ? Que son nouvel époux parvienne à faire le deuil de son douloureux passé, peut-être. Hélas, au moment où elle doute que ce soit possible, Lindsey se découvre enceinte...