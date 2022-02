Une nouvelle chance de s'aimer ; Rencontre à haut risque

Une nouvelle chance de s'aimer, Annie Claydon Quel choc pour Miriam de retrouver Rafe Chapman ! Rafe, le grand amour de sa vie, mais aussi l'homme qui lui a brisé le coeur, cinq ans plus tôt, en la quittant sans explication. Alors, quand il lui annonce qu'il s'est porté volontaire pour être médecin dans l'unité d'urgence au sein de laquelle elle est ambulancière, dans le seul but de la reconquérir, elle est déterminée à lui résister... Rencontre à haut risque, Annie Claydon Bloquée dans un village cerné par les eaux, avec sa soeur sur le point d'accoucher ? Cassandra sent la panique la gagner. Et la présence à ses côtés de Jack Halliday, un sauveteur ayant réussi à les rejoindre malgré la terrible tempête qui se déchaîne au-dehors, ne l'aide pas vraiment. Certes, sa force tranquille lui réchauffe le coeur en ces instants difficiles, mais le fait aussi battre beaucoup trop vite...