Love Programme. La méthode en 6 étapes pour arrêter de galérer en amour

Prêt·e pour une révolution ? Et si on arrêtait de se mentir, de se dire que tous les hommes sont des lâches, que les femmes ne valent pas mieux et que, de toute façon, on est condamné·e à finir seul·e, triste et incompris·e ? Et si on prenait enfin nos responsabilités pour observer tous les préjugés qu'on a sur l'amour, pour regarder en face nos attentes et nos désirs, pour clôturer définitivement les relations qui continuent de nous hanter ? Et si on avait enfin le courage de plonger dans nos ténèbres intérieures, là où c'est inconfortable et vraiment pas très beau, pour sortir des schémas toxiques et guérir nos traumas ? Love Programme, c'est une méthode en six grandes étapes qui permet de devenir acteur·rice de sa vie amoureuse et prendre en main son épanouissement personnel. Des étapes claires et simples, sans bullshit ni fausses promesses. Car la seule personne qui peut changer ta vie, c'est toi-même. Inédit : découvre le témoignage et les conseils de Gaëlle Petit qui a rencontré son âme soeur à la suite du Love Programme. A propos de l'autrice Esprit libre, spécialiste en éveil et développement de soi, catalyseur de transmutation intra-personnelle : Asmaa Belh suscite beaucoup de tentatives de qualification sans qu'aucune ne réussisse à refléter la richesse et la complexité de cette thérapeute et coach en développement personnel d'un nouveau genre. Formée à l'Ecole d'Analyse Transactionnelle de Paris, elle enrichit sa pratique en explorant des disciplines complémentaires telles que le psychodrame, l'hypnose, la Gelstalt, l'EFT et la pleine conscience. Figure phare de la télé-réalité, Gaëlle Petit a participé entre autres à six saisons de l'émission "Les Ch'tis". Du jour au lendemain, elle disparaît du monde audiovisuel pour entreprendre un travail sur elle-même. Désormais influenceuse spécialisée en bien-être et développement personnel, elle est suivie par près de 500 000 personnes sur les réseaux sociaux.