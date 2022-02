Une insurmontable obsession

Holly aura-t-elle la force de résister à Lukas Antonides ? Rien n'est moins sûr. Car, contrairement à ce qu'elle espérait, le temps n'a en rien altéré l'alchimie qui a toujours opéré entre elle et l'arrogant homme d'affaires. Et voilà que, douze ans après la nuit exceptionnelle qu'ils ont partagée, Lukas est de retour dans sa vie, visiblement déterminé à ne pas laisser passer sa chance avec elle, cette fois... Seulement Holly, qui a perdu son mari quelques années plus tôt, est enfin sur le point de quitter New York pour tout recommencer à zéro. Alors, peu importe ce qui lui en coûtera, elle ne permettra pas à cet irréductible séducteur de la détourner si facilement de ce nouveau départ qui s'offre à elle...