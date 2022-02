La toile du désir

C'est par la peinture que Hannah s'évade. Dans l'atelier de son petit cottage, elle laisse libre cours à son imagination, à l'abri d'un monde où elle a vécu bien des chagrins. Or aujourd'hui sa sérénité est mise à mal par une requête inhabituelle. Le prince Alessio Arcuri est venu en personne lui demander de faire son portrait, celui d'un souverain en phase avec son époque. Si elle est tentée de relever le défi, Hannah redoute les conditions que pose Alessio. Pour connaître son sujet et réaliser une oeuvre juste et intime, Hannah devra séjourner deux semaines au palais de Lasserno...