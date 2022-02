Mon amant interdit

Princesse héritière de Marlsdoven, je sais quel est mon devoir. Honorer ma famille, servir mon peuple. Or aujourd'hui voilà que les intérêts de mon royaume sont menacés par un homme d'affaires sans scrupule mais ô combien puissant ! Santiago del Almodovár est résolu à bâtir l'un de ses sordides casinos sur mes terres, et je dois l'en empêcher ! Pour me convaincre du bien-fondé de cette extravagance, hélas, le magnat semble prêt à tout. Et même à m'emmener chez lui, en Espagne, pour m'y faire découvrir son empire...