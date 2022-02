Mariages princiers. Alliance scandaleuse ; Un serment princier ; Trahie par le prince

Un mariage sous contrat, une union de convenance : ils avaient tout prévu... sauf de tomber amoureux ! Alliance scandaleuse, Caitlin Crews Le prince Cairo le sait, il doit agir, et vite : son peuple souhaite qu'il monte sur le trône de Santa Domini dès que possible afin de rétablir l'ordre dans le royaume. Mais hors de question pour lui d'endosser un rôle qui a brisé sa famille ! Pour échapper aux responsabilités que le pouvoir lui imposera, il a donc trouvé une astuce infaillible... Il épousera la plus improbable des reines. D'ailleurs, il connaît la femme idéale pour remplir ce rôle : la sublime Brittany Hollis. Jamais les sujets de Santa Domini n'accepteront qu'une roturière au passé controversé devienne leur souveraine ! Reste à convaincre la jeune femme de l'épouser... même si, pour cela, il doit la manipuler. Un serment princier, Robyn Donald Trois ans plus tôt, Abby a fait une promesse à son amie Gemma : choyer son enfant et l'élever loin de la famille princière de Dacia. Mais quand Caelan, l'oncle du petit Michael, retrouve sa trace, l'existence clandestine d'Abby prend fin et son destin vacille. Car ce prince redoutable lui impose une odieuse condition : si elle veut rester auprès de l'enfant qu'elle aime plus que tout, elle devra l'épouser... Trahie par le prince, Jennie Lucas Le jour même de ses fiançailles arrangées avec un riche notable de Qusay, Jasmine a la stupeur de voir Kareef Al'Qadir parmi les invités. Treize ans plus tôt, tous deux ont vécu une intense passion, jusqu'à ce que Kareef ne la trahisse, la condamnant au chagrin et à l'exil. Aujourd'hui, Jasmine est de retour dans son pays, auprès des siens, et c'est dans cet unique but qu'elle a accepté le mariage de convenance imposé par son père. Aussi est-elle bien décidée à ignorer le désir qu'elle éprouve toujours, malgré elle, pour ce prince qu'elle hait de toutes ses forces...