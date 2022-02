Les mariés de Vérone

Il suffit d'un regard pour que Juliet tombe amoureuse. Ralph Castellucci devient son univers. Son coeur, son âme, son obsession. Alors quand l'aristocrate italien la demande en mariage elle accepte avec bonheur de se lier à lui, bien qu'ils ne soient pas du même monde. Six mois plus tard, hélas, le fossé entre eux est bien réel. Ralph l'a trahie, et Juliet exige le divorce. Une épreuve, car son époux semble quant à lui décidé à la reconquérir au cours d'un grand bal donné à Vérone...