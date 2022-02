Leur inoubliable baiser ; Le médecin du pôle Sud ; Un fiancé inattendu

Leur inoubliable baiser, Tina Beckett Quinze ans. Voilà quinze ans que le Dr Mysti North n'avait pas remis les pieds à Forgotten Point, le village de son enfance. Quinze ans qu'elle n'avait pas revu Jesse Grove, son amour secret. Le retrouver est un choc pour elle. S'il est devenu papa d'une petite fille, il n'a guère changé, et les sentiments qu'elle éprouve pour lui sont toujours aussi forts que ce soir d'orage où ils ont échangé un inoubliable baiser... Le médecin du pôle Sud, Juliette Hyland Lorsque Helena débarque au pôle Sud, elle ignore encore quelle surprise de taille l'attend. A la clinique de la base où elle officiera comme infirmière, elle est accueillie par le Dr Carter Simpson, son amour d'adolescence ! Or le jeune homme joyeux qui faisait battre son coeur s'est métamorphosé en un homme sombre, avide de solitude. Saura-t-elle gagner sa confiance et surtout lui redonner le sourire ? +1 Réédité : Un fiancé inattendu, Emily Forbes