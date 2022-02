Séduite par le Dr Langley ; Un bébé entre confrères

Séduite par le Dr Langley, Kate Hardy Pour sauver son frère jumeau, le Dr Oliver Langley n'a pas hésité à lui donner un rein. Une opération délicate qui lui impose aujourd'hui de reprendre le travail en douceur, loin de sa vie trépidante à Londres. Alors qu'il effectue un remplacement dans le petit cabinet d'Ashermouth Bay, une ville de pêcheurs, Oliver tombe immédiatement sous le charme de Gemma, l'infirmière chargée de le seconder. Une beauté qu'il n'a pas le droit de séduire, car bientôt il sera reparti... Un bébé entre confrères, Kate Hardy Après avoir reçu un rein de la part de son jumeau, le Dr Robert Langley franchit avec soulagement les portes de l'hôpital d'Asherwick. Quel bonheur d'être à nouveau médecin, et non plus patient ! Quel plaisir aussi de découvrir sa nouvelle collègue, l'irrésistible Dr Florence Jacobs ! Sitôt qu'il pose les yeux sur elle, Robert s'interroge : a-t-il une chance de la conquérir ?