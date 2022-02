Les Ages sombres Tome 2 : Pour les yeux d'une inconnue

884, Wessex Envoyée à la cour du Danelow pour en épouser l'héritier, Edith Leivdotter, petite-fille du défunt prince de Mercie, découvre bien vite qu'elle est tombée dans un piège. Son fiancé est aussi repoussant qu'irrespectueux, et elle échappe de peu à son agression la veille de leur mariage. Horrifiée, elle fuit au milieu de la nuit et est recueillie au domaine de Mucel, où elle se fait passer pour une servante ignorant la langue saxonne. L'arrivée de cette magnifique blonde aux yeux envoûtants perturbe les seigneurs du domaine, Cédric et Ralph de Mucel, exilés de la cour de Winchester. Tous deux sont tiraillés entre le désir puissant et la loyauté fraternelle, sans se douter qu'un danger plus grand a suivi la belle inconnue jusqu'à leurs portes... A propos de l'auteur A neuf ans, Aurore Dumas concevait et montait une pièce de théâtre dans le pré où elle campait avec ses parents. C'est dire si l'écriture a été dès le départ la grande affaire de sa vie. Elle conserve précieusement un roman datant de ses 7/8 ans, Les Robinsons de l'île aux perles, relié et illustré par ses soins. Le premier d'une longue lignée de contemporains, d'historiques, de fantastiques et même d'érotiques. Son genre de prédilection reste le roman et la romance historiques, à la fois pour le dépaysement et la façon dont les événements passés éclairent le présent.