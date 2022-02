La rage au coeur

Rafe, Jared, Devin et Shane MacKade. Quatre frères profondément attachés à leur famille et à leur Maryland natal, cette région aussi belle en hiver qu'en été, aussi magique recouverte d'un épais manteau de neige que verdoyante sous le soleil. Farouchement indépendants, ces quatre hommes au caractère bien trempé sont décidés à ne jamais renoncer à leur liberté pour une femme. Mais une rencontre va tout changer... Venu annoncer à Savanah Morningstar, récemment installée à Antietam, que son père venait de mourir en lui laissant toute sa fortune, Jared MacKade ne s'attendait pas à se voir opposer une brutale fin de non recevoir. Ni à tomber sous le charme de cette belle jeune femme brune au tempérament de feu... A propos de l'auteur Nora Roberts est l'une des autrices les plus lus dans le monde, avec plus de 400 millions de livres vendus dans trente-quatre pays. Elle a su comme nulle autre apporter au roman féminin une dimension nouvelle ; elle fascine par ses multiples facettes et s'appuie sur une extraordinaire vivacité d'écriture pour captiver ses lecteurs.