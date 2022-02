Secrets et mystères. Un ténébreux amant ; L'honneur d'une famille

Un ténébreux amant A la mort de son père, Eden découvre que sa famille est ruinée. En dépit de son chagrin, elle doit laisser derrière elle sa vie de jeune fille privilégiée de la haute société de Philadelphie, et se construire une nouvelle vie. Une nouvelle vie qui débutera à Camp Liberty, la colonie de vacances où elle va enseigner l'équitation. Là, elle espère prouver sa valeur, aux autres et surtout à elle-même. Mais quand elle fait la connaissance de Chase, un propriétaire au charme ravageur, Eden comprend qu'il va lui falloir aussi dompter le désir fou que lui inspire cet homme qui ne pourra jamais s'intéresser à elle... L'honneur d'une famille Beau et terriblement séduisant... L'inconnu qu'elle vient de sauver de la noyade trouble Lila au plus haut point. Qui est cet homme ? Et que faisait-il en pleine mer, tandis qu'un violent orage éclatait au-dessus de la demeure familiale des Calhoun ? Il prétend avoir perdu la mémoire... Lila ne peut pourtant s'empêcher de se demander s'il ne cherche pas à la manipuler : il ne serait pas le premier à tenter de dérober le collier d'émeraudes de Bianca Calhoun, l'aïeule de la famille. Un bijou que Lila et ses soeurs n'ont jamais vu, mais dont elles ont désormais la certitude qu'il a autrefois été caché ici... Alors, doit-elle proposer l'hospitalité à ce beau naufragé, ou au contraire le faire déguerpir au plus vite ? Incapable de choisir, Lila se jure de tout faire pour garder la tête froide en présence de cet homme qui éveille en elle une foule de sentiments nouveaux - mélange incontrôlable d'inquiétude et de folle attirance... A propos de l'auteur Nora Roberts est l'une des autrices les plus lus dans le monde, avec plus de 400 millions de livres vendus dans trente-quatre pays. Elle a su comme nulle autre apporter au roman féminin une dimension nouvelle ; elle fascine par ses multiples facettes et s'appuie sur une extraordinaire vivacité d'écriture pour captiver ses lecteurs.