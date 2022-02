Irrésistible joyau

Londres, 1827 Débauché, illégitime, bâtard... Richard Harmsworth, fils de baron, est poursuivi par les rumeurs et les regards désapprobateurs de la bonne société depuis son enfance. Et s'il donne l'impression que rien ne l'atteint, il est déterminé à infléchir le cours de son destin. Pour cela, il lui faut remettre la main sur le Joyau des Harmsworth, propriété des héritiers de la famille depuis des générations. Seul problème, il a été confié à Miss Genevieve Barrett, avec instruction de ne jamais laisser Richard poser un doigt dessus. La jeune lady, aussi brillante qu'éblouissante, vit depuis trop longtemps dans l'ombre de son père où elle étouffe. Et si s'associer avec un séduisant voleur, dont elle fait mine d'ignorer l'identité, est la clé de sa liberté... elle est prête à tous les risques. A propos de l'auteur Originaire d'Australie et diplômée de littérature de l'université du Queensland, Anna Campbell a très tôt développé un goût certain pour la romance historique. Les voyages et les lectures ont nourri son imagination, notamment l'Angleterre où elle a vécu de nombreuses années. Elle a reçu son premier prix en 2007 : le prix Romantic Times de la meilleure romance, et n'a plus cessé d'écrire des romans palpitants, aux rebondissements inattendus et toujours passionnants.