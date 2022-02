Au bout du voyage

Londres - Amériques, 1769 Si elle a acheté Lorenzo pour l'aider dans la gestion de la plantation de Splendora, c'était uniquement pour crédibiliser ses propos de veuve après la rébellion qui a secoué son domaine, Angela McDermott n'a de cesse de se le répéter pour calmer la fièvre de son coeur. Après un mariage arrangé par sa famille, les assauts continuels d'un époux violent et le harcèlement dont elle fait constamment l'objet - de la part de son voisin comme des marchands avec lesquels elle négocie -, Angela veut rester forte et indépendante : une poigne de fer pour diriger son exploitation. Pourtant Lorenzo, qui la sert avec un dévouement sans faille, a tout de l'homme idéal : le corps sculpté d'un dieu, le visage viril et voluptueux des contrées méditerranéennes et les manières érudites d'un noble anglais. Sans compter les regards et gestes sans équivoque avec lesquels il la convoite sans relâche, malgré les abîmes qui les séparent...