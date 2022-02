Le secret d'une parure Tome 3 : Le secret d'une lady

Londres et Philadelphie, 1810. Fuyant l'Angleterre et le déshonneur, Danielle Duval débarque à Philadelphie, bien décidée à commencer une nouvelle vie. Mais à peine est-elle arrivée que Rafael Saunders, duc de Sheffield, resurgit. S'il a brisé leurs fiançailles cinq ans auparavant, l'accusant à tort de l'avoir trahi, il semble aujourd'hui conscient de son erreur et prétend vouloir renouer avec elle. Il lui offre même un précieux collier, gage de son amour. Mais est-ce vraiment aussi simple ? Et si des secrets trop profondément enfouis les empêchaient de se retrouver ? A propos de l'auteur Plébiscitée par le prestigieux New York Times pour ses romans tant historiques que contemporains, Kat Martin a été publiée dans 17 pays, dont la Chine, la Corée et la Russie.