Barnabé fait le mort

Barnabé est un blaireau. Et un blaireau, ça n'est pas un cow-boy... Mais ce matin c'est décidé, Barnabé et son amie Constance la tortue, chapeaux sur la tête, vont capturer le dangereux Johnny Fusil ! Les deux shérifs galopent sur la piste du bandit, tagada, tiguidi, et se font tirer dessus... "On dit qu'on est morts ! " . Oui, mais alors, qu'est-ce qui se passe après ?