101 jeux de FLE A2

Disponible le 16/02/2022 Les points forts de la collection : - Réviser et approfondir le vocabulaire des niveaux A1 et A2 - S'amuser avec une grande variété de typologies d'activités ludiques : mots croisés, mêlés, cachés, des rébus, des énigmes, des phrases codées, etc. - Revoir le lexique de 16 thématiques pour chaque niveau. Retrouver la solution sur la page de chacun des 101 jeux... . à l'envers