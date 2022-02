Edito A1 - Edition 2022 - Livre + didierfle.app

- S'immerger dans le français de la vie quotidienne et découvrir les réalités francophones dans des documents authentiques didactisés. - S'adapter à différentes situations de classe : grande liberté et souplesse d'utilisation. - Comprendre le fonctionnement de la langue grâce à un apprentissage guidé de la grammaire. - S'entrainer au DELF/DALF avec une préparation progressive. - Entrer dans le niveau A1 de façon progressive sur 10 unités - Améliorer l'ancrage des acquis grâce à deux bilans (" l'essentiel ") : un en milieu d'unité et un à la fin (linguistique + compréhension orale) - Optimiser la mémorisation du lexique grâce aux pages " vocabulaire " : exploitation créative et ludique des listes de vocabulaire. - Travailler la compétence de médiation avec un " atelier-médiation " dans chaque unité. - Favoriser l'immersion grâce aux pages " vie pratique "