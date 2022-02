DELF B2 100% réussite. Edition 2022

DELF B2 100% réussite comprend : - des activités, des conseils et des stratégies pour progresser - des ches (méthodologiques) pour mémoriser l'essentiel : vocabulaire, grammaire, communication, etc. - les corrigés et les transcriptions - 4 épreuves complètes DELF B2 au format of ciel des nouvelles épreuves : 2 épreuves blanches dans l'ouvrage + 2 épreuves blanches interactives sur www. didierfledelfreussite. fr - audios téléchargeables sur www. didierfledelfreussite. fr - un accès direct aux audios avec son smartphone ou sa tablette