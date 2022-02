Mon petit yoga musical

Guidés par la musique classique et la voix envoûtante d'Elsa Lepoivre de la Comédie-Française, on cherche son équilibre comme un flamant rose, on s'enroule comme un hérisson, on s'envole comme la sauterelle, on roule comme le bébé panda, on s'étire comme le chien... 16 séances de relaxation imaginées pour les enfants dès 3 ans par un sophrologue et une kinesithérapeute spécialisée en yoga postural.