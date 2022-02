Quand on se réveille le matin, on ne s'attend pas à trouver un mignon petit lapin blanc au bout de son lit. Roméo veut être seul et tranquille, alors il porte le lapin ailleurs. Mais un mignon petit lapin blanc, ça court vite, et quand Roméo retourne dans sa chambre, le lapin est revenu. Il tente de s'en débarrasser par tous les moyens, l'emmène de l'autre côté de la ville, puis sur une île, et même sur une autre planète ! Mais le mignon petit lapin blanc revient sans cesse...