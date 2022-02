Le petit creux

Dans le ventre de sa maman, le bébé connait toutes les histoires et tous les secrets du monde, et tout ça, ça fait beaucoup pour un bébé tout seul... Heureusement, le bébé a un ami pour tout partager avec lui. Au moment de sortir, le bébé a hâte, il va enfin pouvoir dire tout ce qu'il sait, mais... l'ami dépose son doigt sur les lèvres du bébé, juste sous son petit nez : "Chuuut" . Par ce geste, au moment où il va parler, le bébé prend une grande respiration et oublie tout ce qu'il savait. Surpris, il pousse son premier cri et ainsi commence son voyage à la découverte des joies et des secrets de la vie... Pierre Delye, dans un registre tendre et sensible, s'empare de ce conte avec beaucoup de délicatesse et de chaleur tandis que Pierre-Emmanuel Lyet nous emmène dans son univers avec ses couleurs vibrantes et acidulées.