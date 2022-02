Coucou bébé, écoute

Du réveil à l'heure du coucher, il s'en passe des choses dans une journée de bébé ! Ce livre sonore nous donne à voir et à entendre la voix, la vie, les joies et les émotions des bébés avec un habillage rythmique et musical. 5 puces pour 5 moments de la vie des bébés : le réveil, les bisous, le coucou-caché, le bain, le coucher. Une vraie bulle de tendresse, où les bébés rient et babillent...