Pierre Dambleteuse, jeune ingénieur, décide de devenir moine après une grave dépression, catastrophe psychique qui bouleverse sa vie à l'âge de 24 ans. Quatre ans plus tard, il entre à la Grande Chartreuse. A 56 ans, apprenant qu'il est atteint d'une tumeur au cerveau, inopérable, il demande au supérieur du monastère l'autorisation d'écrire un Journal intime. Il lui reste une année à vivre. Ni sombre ni désespéré, ce roman déploie au fil des pages la parole d'un homme se réfugiant dans les mots pour aller au bout de son chemin de vie. Parole se faisant tour à tour méditation sur la foi et contemplation de la beauté du terrestre. Gérard Vincent , né en 1953 à Boulogne-sur-Mer, a publié à L'Age d'Homme un récit, L'Incandescence et un essai Sous le soleil noir du temps (Trakl, Mandelstam, Celan). Il est aussi l'auteur d'un Journal, De ton visage et quelques autres lieux, aux éditions du Rocher. Mort d'un chartreux est son premier roman. Il vit à Lyon et à Mens, petit village du Trieves.