A cordes et à coeur

Une histoire inspirante et une invitation au rêve, par l'un des plus grands guitaristes classiques. Thibault Cauvin est né avec une guitare. Une passion qui lui a été transmise par son père, lui aussi musicien. Dès son plus jeune âge, il rafle les prix des conservatoires et de dizaines de concours internationaux partout dans le monde. Il s'impose une discipline de fer qui l'oblige à mener une vie d'adolescent en marge, où seule compte la victoire. L'enfant-joueur devient virtuose et s'embarque dans une tournée sans fin de plus de mille représentations dans près de cent vingt pays, dans des lieux parfois extraordinaires : le Carnegie Hall de New York, la Cité interdite de Pékin, le sommet de la tour Eiffel... Pendant quinze ans, il vit comme un nomade, sans maison ni attache, insouciant, au risque de se perdre parfois dans la fête, les rencontres folles, la quête incessante de nouvelles sensations fortes... De son petit appartement d'étudiant sur le périphérique aux salles de concert mythiques, de ses premiers morceaux d'enfant aux enregistrements chez Sony Music, un parcours unique, guidé par son goût de la liberté, son amour pour le public et son insatiable curiosité. Pour son autobiographie, Thibault Cauvin a été accompagné par François Delétraz, journaliste au Figaro, spécialisé musique, opéra et danse.