Sous un ciel d'or

Plongez avec Lou dans l'univers fascinant de l'aristocratie anglaise entre luxe, charme, volupté... et mystère ! 1920. Lou, dix-sept ans, habite dans une ferme des Cornouailles. Fascinée par la magnifique demeure des Cardew, vide depuis des années, elle y passe des heures, en cachette, à lire et à imaginer la vie de cette famille qui fait la une des revues mondaines. Quand, cet été-là, les propriétaires réinvestissent les lieux, Lou est soudain propulsée dans le monde luxueux et pétillant de l'aristocratie. Tandis qu'un amour inattendu s'éveille en elle, Lou découvre que le champagne, le jazz et le charleston cachent de sombres secrets.