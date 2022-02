Star Wars La Haute République. Hors de l'ombre

Suite des romans de " La Haute République ", le nouveau grand projet cross-media Star Wars situé 200 ans avant les films ! LES SECRETS LES PLUS SOMBRES SONT LES DERNIERS A VOIR LE JOUR... Le sort semble s'acharner sur Sylvestri Yarrow. Depuis la mort de sa mère, elle se bat pour garder à flots l'entreprise de transport familiale, mais entre les dettes qui s'accumulent et les attaques récurrentes des Nihil, Syl risque de perdre tout son héritage. Partie chercher de l'aide à Coruscant, elle se retrouve mêlée à un différend opposant deux puissantes familles au sujet d'une région de la frontière. Ces problèmes de riches ne l'intéressent pas, mais la promesse d'une généreuse récompense suffit à la convaincre de s'impliquer... Pendant ce temps, la Jedi Vernestra Rwoh est convoquée sur Coruscant avec son Padawan, Imri. Ils y retrouvent le Maître Jedi Cohmac Vitus et son apprenti Reath qui, comme eux, sont chargés d'arbitrer cette querelle familiale à la frontière. Mais pourquoi ? Quelle importance peut bien avoir cette zone déserte de l'espace ? La réponse conduira Vernestra à mieux comprendre ses capacités, confrontera Syl à son passé... et poussera enfin certaines vérités hors de l'ombre.