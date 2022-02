Si on chantait ! Tome 2, Prunille présidente !

La suite du roman événement à treize mains ! Chacun a pris la plume à tour de rôle pour en écrire un chapitre et soutenir une belle cause : les bénéfices seront reversés au Secours populaire français afin de favoriser l'accès à la culture pour tous. Prunille ne comprend pas grand-chose au monde des adultes, mais elle est sûre d'une chose : le Président pourrait donner davantage de droits aux enfants. Alors puisqu'il n'a pas l'idée lui-même, Prunille a pris une grande décision : devenir la prochaine Présidente de la République ! Mais faire de la politique, ce n'est pas de tout repos pour une jeune fille de onze ans. Heureusement, elle peut compter sur ses parents et son frère Prosper pour l'aider dans sa campagne. Après l'école, direction le Palais de l'Elysée !