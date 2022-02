Drôle de licorne Tome 6 : Chamallow party

En compagnie de Mira et Boulette sa licorne grognon, gourmande et paresseuse, viens vivre de drôles d'aventures à l'école des Licornes ! Les affaires de Mira sont fin prêtes : direction la forêt pour des vacances inoubliables avec sa classe de l'école des Licornes ! Toutefois, le séjour est loin d'être de tout repos : Boulette préfère se goinfrer de guimauves plutôt que de monter la tente et, la nuit, des bruits étranges effraient tout le monde ! Heureusement, Mira peut compter sur Boulette pour la rassurer, et surtout mener l'enquête !