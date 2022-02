50 méditations pour mieux s'aimer et vivre des relations plus harmonieuses

Fabrice Midal, auteur de best-sellers, dévoile dans cet ouvrage des pratiques pour apprendre à aimer. Car si l'amour est essentiel dans nos vies, personne ne nous dit qu'aimer s'apprend. Et l'amour a non seulement le pouvoir de guérir les blessures les plus profondes mais surtout de rendre heureux ! A travers des témoignages, des rencontres, des questionnements, l'écrivain et philosophe nous livre toutes ses astuces pour changer de vie. "L'amour est l'expérience la plus extraordinaire qui soit. ' Fabrice Midal.