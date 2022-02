Le portrait d'une femme courageuse et déterminée, sur fond de conflits liés au capitalisme en Afrique. levez-vous enfants, mettez-vous en formation, la folie a pris feu, poings levés brûle, brûle, brûle ; que toutes les voix s'élèvent, vivantes et fières - ou donnez-nous la mort dix mille régimes, se repaissant de nos âmes, et pourtant nous continuons de nous battre, jusqu'à quand ? puissions-nous vivre longtemps pour voir ce matin resplendissant. C'est l'histoire d'un petit village d'Afrique de l'Ouest en lutte contre la multinationale américaine qui pollue ses terres et tue ses enfants. C'est l'histoire d'une génération d'anciens qui a cru en la promesse d'une prospérité venue d'Occident. C'est l'histoire d'une jeunesse qui décide de se révolter, quitte à user de la violence et à prendre les armes. C'est l'histoire de Thula, la belle et courageuse Thula, prête à tout pour sauver les siens au risque de tout sacrifier.