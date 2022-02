Et mon coeur se remit à battre

A 40 ans, Tony souffre d'une dégénérescence cardiaque et il apprend qu'il est condamné. Il décide alors de tout quitter pour faire le tour du monde, un rêve d'enfant. Alors qu'il est se trouve dans la pyramide de Khéops, il vit une expérience extraordinaire qui lui prouve qu'autre chose existe, bien au-delà de ce qu'il peut voir avec les yeux. De l'Egypte à Bali, en passant par les îles Marquises et la rencontre d'une communauté aborigène, il s'initie aux mystérieux rituels de grands maîtres guérisseurs et aux secrets de leur sagesse. Et si la guérison était avant tout un processus intérieur ?