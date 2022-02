Jamais tu ne me quitteras

Séparée de son mari qui lui faisait vivre l'enfer, Lindsey a de nouveau l'impression d'être espionnée et suivie jusque chez elle. Et si Andrew, son ex-mari, était revenu ? Lindsey a refait sa vie sur une île proche de Vancouver. Voilà dix ans, la jeune femme avait pris la décision de fuir avec sa fillette un mari qui, sous une apparence d'homme idéal, lui faisait vivre l'enfer. Aujourd'hui, Lindsey a la sensation d'être suivie et espionnée jusque chez elle - comme autrefois. Pour elle, cela ne fait aucun doute : Andrew, son ex-mari, sorti depuis peu de prison, veut se venger. Andrew, lui, prétend qu'il a changé. Sincère repentance ou manipulation machiavélique ? L'enfer recommence ! Et ses flammes vont tout dévaster...