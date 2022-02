Portraits et destins

Par ses écrits et ses émissions, Franck Ferrand est devenu la plume, la voix et le visage d'une Histoire narrative à la fois vivante et incarnée. Héritier des maîtres du " passé simple " - comme G. Lenotre et Alain Decaux -, il nous offre une sélection de ses meilleures évocations, revisitant avec le talent et la liberté d'esprit qui le caractérisent des événements et de grands personnages que l'on croyait connaître. De la destinée inachevée d'Alexandre le Grand aux premiers pas de l'homme sur la Lune, en passant par le mariage de Louis XVI et de Marie-Antoinette, l'énigme Louis XVII, le fiasco du 18 Brumaire, le sac du palais d'Eté, le traité de Versailles ou le départ de De Gaulle, voici vingt grandes histoires qui ont bouleversé l'Histoire. Figurent notamment au menu : Alexandre Le Grand, le dieu guerrier - La bataille de Salamine - Les bûchers oubliés de François Ier - La révolte des sabotiers - Colbert. L'ambitieux sans limites - La belle Aïssé, égérie de la régence - Le mystère Stradivarius - Louis XVI et Marie-Antoinette. Le mariage du Siècle. L'énigme Louis XVII - 18 brumaire. Bonaparte prend le pouvoir - 1820. Le duc de Berry se meurt - Le sac du palais d'Eté - La IIIe République revoit sa copie - Versailles, la paix illusoire - La saga de Petrossian (1920) - Le burn-out de Paul Deschanel - Avril 1969. De Gaulle s'en va - Ils ont marché sur la lune.