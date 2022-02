Les huiles essentielles au féminin

Troubles gynéco (douleurs de règles, mal aux seins...) et sexuels (baisse de libido, frigidité...), grossesse et préparation à l'accouchement, mais aussi stress, déprime et problèmes de santé très " féminins " (troubles digestifs, jambes lourdes, cystite...) trouvent tous une solution rapide grâce aux huiles essentielles !