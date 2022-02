Mon papi est un super menteur. Tome 2, Super chevalier !

Quand l'Histoire devient IRRESISTIBLE, il n'y a que papi pour la raconter avec autant de tendresse et de malice... Pourquoi ? Parce qu'il y était ! Vous ne saviez pas que papi avait été délégué de classe avec Jeanne d'Arc et qu'il avait participé à la guerre de Cent Ans ? Alors oyez, oyez ! Préparez destriers, épées, heaumes, boucliers, trompettes et arbalètes, et suivez papi dans ses incroyables aventures ! Accrochez-vous à vos pyjamas, papi vous emmène au temps des chevaliers !