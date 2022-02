Mon carnet de sagesse

" L'homme sage voit plus profondément dans les fondements qui soutiennent notre vie. " Dans ce livre, Anselm Grün nous propose de reconsidérer notre vision de la vieillesse. Au lieu d'y voir uniquement le moment inéluctable de la résignation, de la maladie et de la perte de nos capacités, il nous invite à découvrir ce qu'ouvre ce moment de notre vie pour chacun d'entre nous : comment il permet de nouer des relations plus authentiques, d'accéder à un sens de plus grande liberté, mais aussi de nous relier, comme jamais auparavant, à la dimension la plus profonde et la plus spirituelle de notre existence.